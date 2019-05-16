Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 26,365 грн/$1 с 26,345 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,3550-26,3750 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 16 мая укрепился до 26,3334 грн/$1 с 26,3813 грн/$1.

Также НБУ установил официальный курс гривни по отношению к основным валютам на пятницу, 17 мая:

1 доллар - 26,34291300 (-0,03112000);

1 евро - 29,51196500 (+0,01788400);

1 рубль - 0,40804000 (+0,00134000).

Данные НБУ: объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 14 мая составил 345,1 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $307,7 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что по мнению банкиров, Нацбанк начал поднимать курс доллара, чтобы заманить иностранцев.

Также мы сообщали, что 16 мая, согласно курсу НБУ, доллар взлетел в цене сразу на 21 копейку.