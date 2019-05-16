Футболисты сборной Украины Мораес и Марлос поздравили украинцев с Днем вышиванки. Фото
Нападающий сборной Украины и "Шахтера" Жуниор Мораес, а также его коллега и земляк Марлос снялись в вышиванках. Их фотографию опубликовали в клубном Инстаграме.
"Особенная тренировочная форма в особенный день. Поздравляем с днем вышиванки", - говорится в подписи к фото. В комментариях бразильцев назвали "настоящими патриотами".
Фото: instagram.com/fcshakhtar
Как сообщала "Страна", после Марлоса Шахтер потерял и Майкона до конца года. Футболист опубликовал свое фото в Instagram и написал, что срок восстановления составит не менее 7 месяцев.
Напомним, что Шевченко вызвал в сборную Украины Шведа из Шотландии. Он прибудет на сбор в Харьков 25 мая вместе с другими легионерами. Для 21-летнего игрока это уже второй вызов в главную команду страны.
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