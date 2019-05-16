Нападающий сборной Украины и "Шахтера" Жуниор Мораес, а также его коллега и земляк Марлос снялись в вышиванках. Их фотографию опубликовали в клубном Инстаграме.

"Особенная тренировочная форма в особенный день. Поздравляем с днем вышиванки", - говорится в подписи к фото. В комментариях бразильцев назвали "настоящими патриотами".

Фото: instagram.com/fcshakhtar

Как сообщала "Страна", после Марлоса Шахтер потерял и Майкона до конца года. Футболист опубликовал свое фото в Instagram и написал, что срок восстановления составит не менее 7 месяцев.

Напомним, что Шевченко вызвал в сборную Украины Шведа из Шотландии. Он прибудет на сбор в Харьков 25 мая вместе с другими легионерами. Для 21-летнего игрока это уже второй вызов в главную команду страны.