Контрразведка СБУ вместе со следователями ГУ Нацполиции Киева выявили в одном из частных домов в селе Новоселки Макаровского района Киевской области место незаконного хранения арсенала военного авиационного вооружения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 16 мая.

"Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли из территории домовладения шесть унифицированных блоков типа УБ-32 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5, предназначенных для использования на истребителях типа МиГ-21, истребителях-бомбардировщиках типа МиГ-27 и боевых ударных вертолетах типа Ми-24", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, найденное оружие преступники собирались вывезти в африканские страны для применения в военных конфликтов. "В результате принятых мер правоохранители предупредили реализацию поставки товаров военного назначения в страны, против которых действуют международные санкции Совета безопасности ООН. По заключению экспертов, противоправные действия могли дискредитировать Украину на мировом рынке вооружения из-за несоблюдения международных норм и угрожали введением санкций против нашей страны", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство, в данный момент ведутся следственные мероприятия по установлению происхождения найденного вооружения.

Ранее сообщалось, что в Киевской области полиция остановила авто с оружием и наркотиками.

Также мы писали, что всего за месяц киевляне сдали в полицию почти пять сотен единиц оружия.