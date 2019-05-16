Нефть эталонных марок еще сильнее ускорила рост в ходе торгов в четверг, при этом цена Brent превысила отметку в $73 за баррель впервые с конца апреля. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:34 МСК подорожали на $1,43 (1,99%) - до $73,20 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,28 (2,06%) - до $63,30 за баррель.

Основным фактором роста цен на нефть в последние дни является эскалация напряженности на Ближнем Востоке. На выходных и в начале недели поступило несколько сообщений об атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в регионе, включая несколько танкеров у побережья ОАЭ и важный нефтепровод в Саудовской Аравии.

Кроме того, в среду власти США распорядились об отзыве из Ирака всего дипломатического персонала, не связанного с выполнением особо важных задач, на фоне возросшей напряженности в отношениях с Ираном, хотя конкретная причина такой меры не указана.

На прошлой неделе в Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

Иран, в свою очередь, сигнализировал о готовности выйти из ядерного соглашения 2015 года.

Ранее "Страна" писала о том, что цена на нефть резко пошла в рост после обострения в Персидском заливе.

Также мы сообщали, что у Гройсмана подсчитали, как выросла закупочная цена на нефть в апреле.