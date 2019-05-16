С начала суток четверга, 16 мая, на территории зоны ООС погиб один военный, еще один - получил ранение. Позиции ВСУ были обстреляны шесть раз. Об этом сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции войск ВСУ. Под огонь из минометов 120 и 82 калибров, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали позиции войск в Водяном; из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - позиции у Новотроицкого; из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов – войска у Каменки; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – позиции Богдановки, а из автоматических станковых гранатометов – в районе Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" сепаратисты из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции украинских войск у Новозвановки.

Как сообщила боец и медик 8-го отдельного горно-пехотного батальона Надежда Драпогуз на своей странице в Facebook, в зоне боевых действий под минометным обстрелом погиб франковец Василий Джус. Он служил в 114-й Ивано-Франковской бригаде тактической авиации. На войну ушел год назад и в июне должен был возвращаться.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: Василий Джус

Как сообщала "Страна", позиции украинских военных на Донбассе обстреляли 24 раза. Из минометов калибра 82 мм дважды били по позициям вблизи Золотого-4.

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