Международный валютный фонд выступает за установление рыночной цены на газ для населения. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман на Международной инвестиционной конференции, организованной Concorde Capital, передают "Украинские новости".

Люнгман сообщил, что МВФ продолжает настаивать на установлении рыночной цены на газ для населения. При этом он отметил, что если мировые цены на газ понижаются, то МВФ не против того, чтобы и цена в Украине для населения тоже понижалась.

Однако при повышении мировых цен, как отметил представитель МВФ, необходимо повышать их и в Украине.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия может остановить транзит газа через Украину и без запуска "Северного потока-2".

Также мы сообщали, что команда Зеленского не хочет "любой ценой" решать вопрос с газотранспортной системой.