В Киеве произошла очередная коммунальная авария. На этот раз по адресу Антоновича, 48б из-под асфальта внезапно начал бить огромный эффектный фонтан. По предварительным данным, это произошло из-за прорыва трубопровода

Инцидент попал на видео, на котором видно, как струя воды высотой в пятиэтажный дом бьет из-под асфальта. Ролик опубликован на странице в "Киев оперативный" в Facebook.

Напомним, что для столицы порывы водопроводных труб уже дано перестали быть редкостью. В частности, в начале мая в Киеве на Борщаговке прорвало трубу с горячей водой. Из-за этого детскую площадку затопило кипятком, а также под размытый асфальт провалился автомобиль.

Также мы сообщали, что в центра Киева бурный поток кипятка из поврежденной трубы обвалил асфальт под припаркованным джипом.