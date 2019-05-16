В четверг, 16 мая, в Верховной Раде отсрочили введение в действие закона о штрафах для владельцев авто на еврономерах (евробляхеров) на три месяца. Это предусмотрено законопроектом № 8371 с поправками, внесенными с голоса главой налогового комитета Верховной Рады Ниной Южаниной. "За" проголосовали 236 нардепов.

Онлайн-трансляцию вел официальный канал "Рада". При этом параллельно у стен парламента проходил митинг владельцев таких машин, требовавших продолжения льготной растаможки.

"В связи с тем, что сегодня мы провели внеочередное заседание комитета и учли просьбы об отсрочке применения закона 2612 еще на 90 дней, в пунктах 9.2 и 9.3 раздела 21 заключительные и переходные положения Таможенного кодекса Украины и в пункте 1 раздела 2 заключительных положениях закона Украины 2612 от 23.11.2018 года цифры 180 заменить цифрами 270", - сказала Южанина.

Таким образом, штрафы начнут действовать с 24 августа, уточнила председатель налогового комитета. Напомним, Верховная Рада 8 ноября 2018 года ввела новый принцип расчета ставки акцизного налога на ввоз машины из-за границы и увеличила штрафы за нерастаможенные автомобили. Закон о растаможке авто с еврономерами вступил в силу 25 ноября 2018 года.

Льготный период растаможивания "евроблях" закончился 22 февраля. Ранее планировалось, что с 24 мая те, кто вовремя не растаможил "євробляху", должны были платить штраф в размере 170 тыс. грн.

Как сообщала "Страна", в Украине подсчитали, сколько ДТП совершили авто с иностранной регистрацией в 2018 году. Число дорожно-транспортных инцидентов с их участием достигло 9 000.

Напомним, что МВД хочет повысить стоимость регистрации авто в Украине.