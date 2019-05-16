Фудкорт, новые бары и зона бассейна. В Киеве после ремонта открывается "Зеленый театр"
В пятницу, 17 мая, в Киеве откроется обновленный "Зеленый театр". После ремонта локацию дополнили фудкортом, новыми барами и другими помещениями. Вечеринка в честь открытия театра будет длиться два дня. Об этом "Стране" сообщили в пресс-службе заведения.
Отмечается, что открытие "Зеленого театра" состоится 17 и 18 мая ма Парковой дороге, 2 - культового места для Киева, построенного на склонах Днепра в 1949 году. Элементом театра является одна из двух тюремных стен бывшей военной постройки XIX века Новой Печерской крепости. В прошлом году "Зеленый театр" возобновил работу после 4 лет перерыва.
Как отметили в пресс-службе, в сезоне 2019 года на локации произойдет много изменений.
- две сцены;
- зона амфитеатра сможет разместить 1500-2000 человек, а в формате фан-зоны - 3000;
- зона бассейна с патио, что будет работать в будние дни днем;
- фудкорт - коллаборация с Bistro Bistro Яна Монастырского;
- коллаборация двух киевских легенд - Зеленого Театра и "Бармен диктата" во главе с Кириллом Кисляком;
- с июня локация пополнится большим экраном, где будут транслироваться фильмы, которые смогут посещать киевляне и гости столицы.
Хедлайнеры первого дня открытия - американский диджей и продюсер BORGEOUS. На второй день гостей ждут сразу два немецких хедлайнера - дуэт Digitalism и легенда электронной сцены - Marc Romboy.
"Моя жизнь как культурного менеджера началась с Зеленого театра. Впоследствии у нас появился Atlas, Atlas Weekend, Barbara Bar. Но Зеленый Театр для меня приоритет - и не только потому, что был первый. Я горжусь этим проектом и верю в его потенциал. И я рад, что в его потенциал поверили в КГГА", - рассказывает основатель Дмитрий Сидоренко.
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