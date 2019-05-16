В пятницу, 17 мая, в Киеве откроется обновленный "Зеленый театр". После ремонта локацию дополнили фудкортом, новыми барами и другими помещениями. Вечеринка в честь открытия театра будет длиться два дня. Об этом "Стране" сообщили в пресс-службе заведения.

Отмечается, что открытие "Зеленого театра" состоится 17 и 18 мая ма Парковой дороге, 2 - культового места для Киева, построенного на склонах Днепра в 1949 году. Элементом театра является одна из двух тюремных стен бывшей военной постройки XIX века Новой Печерской крепости. В прошлом году "Зеленый театр" возобновил работу после 4 лет перерыва.

Как отметили в пресс-службе, в сезоне 2019 года на локации произойдет много изменений.

две сцены;

зона амфитеатра сможет разместить 1500-2000 человек, а в формате фан-зоны - 3000;

зона бассейна с патио, что будет работать в будние дни днем;

фудкорт - коллаборация с Bistro Bistro Яна Монастырского;

коллаборация двух киевских легенд - Зеленого Театра и "Бармен диктата" во главе с Кириллом Кисляком;

с июня локация пополнится большим экраном, где будут транслироваться фильмы, которые смогут посещать киевляне и гости столицы.

Хедлайнеры первого дня открытия - американский диджей и продюсер BORGEOUS. На второй день гостей ждут сразу два немецких хедлайнера - дуэт Digitalism и легенда электронной сцены - Marc Romboy.

"Моя жизнь как культурного менеджера началась с Зеленого театра. Впоследствии у нас появился Atlas, Atlas Weekend, Barbara Bar. Но Зеленый Театр для меня приоритет - и не только потому, что был первый. Я горжусь этим проектом и верю в его потенциал. И я рад, что в его потенциал поверили в КГГА", - рассказывает основатель Дмитрий Сидоренко.

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