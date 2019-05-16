В Оболонском районе Киева на остановке общественного транспорта подрались водители троллейбуса и маршрутки. Об этом сообщает на своей странице в соцсети "Киев оперативный". Уточняется, что инцидент произошел возле станции метро "Минская".

"Драка водителей маршрутки №476 и троллейбуса №24. По словам очевидцев, все началось еще за остановку до этого - кто-то кого-то "подрезал" и начались гонки по городу с пассажирами в салоне. Транспортные перевозки пассажиров в Киеве в полном порядке", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно рассмотреть, что драку водителей остановили очевидцы инцидента.

Ранее "Страна" писала о том, что в столице четверо мужчин вытолкали из троллейбуса пьяного и избили его на улице.

Также мы сообщали, что в Киеве маршрутчик подрезал Mercedes и его водитель бросился на обидчика с пистолетом и кулаками.