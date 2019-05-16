В Украине уже в 2020 году станет возможным запуск 5G в мобильной связи. Об этом сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информации Александр Животовский.

По его словам, для улучшения качества связи операторы должны ввести 3/4G в низких частотах (800/900 МГц). Сейчас большинство направлено на внедрение технологий в высоких частотах (1800, 2100, 2600 МГц), а чем выше частота - тем меньше радиус покрытия. Именно из-за этого возникают проблемы со связью в поездах, селах и на дорогах.

Но частот 800-900 МГц мало и почти все они заняты операторами, вещателями и военными, поэтому необходимо осуществить перелицензирование действующих операторов с учетом ограничений от вещателей и военных. Осенью планируют подать проект изменений в базовых постановлениях о плане радиочастотных ресурсов и о стоимости лицензий.

Что касается 5G, то уже проходит анализ частот, которые смогут быть использованы. Уже известно, что для 5G подойдут частоты 700 МГц и 3400 МГЦ, а остальные будут выше 20 ГГц, их определят на WRC 2019.

Как сообщала "Страна", 31 января 2018 года прошли торги за получение лицензий на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц. Лицензии получили оператор мобильной связи компания lifecell, компания "Киевстар" и оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина". Срок действия данных лицензий составляет 15 лет. Также отметим, что "Киевстар" поднял тарифы после запуска 4G

Напомним, США хотят первыми создать сеть 5G, чтобы опередить "опасный" Китай.