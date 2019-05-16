Украинский олигарх Игорь Коломойский прилетел в Украину вместе с народным депутатом от партии "Возрождение" Андреем Шипко и совладельцем "95 квартала" Тимуром Миндичем. Об этом сообщили в программе "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

Отмечается, что самолет группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT и с тремя пассажирами приземлился в 2:30 ночи 16 мая в Днепре.

Как напомнили журналисты, перед вторым туром выборов президента Миндич и Шипко несколько раз прилетали в офис Коломойского в Израиле.

Как известно, Миндич является соратником Коломойского и имеет долю в приближенных к нему медиаструктурах, в том числе является совладельцем "Студии Квартал-95".

Как писала "Страна", 16 мая из Израиля в Украину прилетел олигарх Игорь Коломойский, который не был здесь с 2017 года. Также в Украину из Израиля прилетел партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.

До этого Коломойский, которого связывают с новоизбранным президентом, заявил, что собирается вернуться в Украину после инаугурации Зеленского. Сегодня в парламенте назначили датой инаугурации 20 мая.