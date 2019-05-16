На церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского военный блок НАТО будет представлять помощник генсека Алехандро Алваргонзалес. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Приведение к присяге новоизбранного президента Владимира Зеленского назначено на 20 мая.

"На инаугурации президента Зеленского НАТО будет представлен помощником генерального секретаря Отдела по политическим вопросам и политике безопасности, послом Алехандро Алваргонзалесом. Находясь в Киеве, посол Алваргонзалес также примет участие в приеме, посвященном 70-летию НАТО", - сообщил представитель НАТО.

При этом глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что в Брюсселе еще не решили, кто из представителей ЕС будет присутствовать на инаугурации Владимира Зеленского.

Алехандро Алваргонзалес, фото: lavozdegalicia.es

Как сообщала "Страна", под Львовом высадились 130 американских десантников. Они прибыли на замену военнослужащих 278-го бронекавалерийского полка.

Напомним, что Йенс Столтенберг пригласил Владимира Зеленского в штаб-квартиру НАТО.