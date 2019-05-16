В "Народном фронте" уже готовятся к проведению досрочных выборов в Верховную Раду после того, как инаугурация Зеленского была назначена на 20 мая. Об этом "Стране" сообщили собственные источники в "Народном фронте" в четверг, 16 мая.

Подробнее о том, что означает назначение даты инаугурации на 20 мая читайте в нашей статье "Приглашение к роспуску".

"Аваков и другие лидеры партии уже дали команду готовится к выборам через два месяца. Работать по округам. Видимо, они уже считают, что роспуск неизбежен", - говорит источник.

Напомним, сегодня Верховная Рада назначила дату инаугурации Владимира Зеленского на 20 мая. Депутаты должны были сделать это еще 14 мая, но решили заняться законом о тотальной украинизации, посчитав, что это важнее присяги нового президента.

Также мы писали, что впервые в истории Украины президента инаугурируют сразу две женщины.