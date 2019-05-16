Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, занимавшийся внешней политикой, подал в отставку. Об этом сообщил источник в Администрации президента, передает "ЕП".

Сообщается, что уже подано соответствующее заявление. Собеседник выразил уверенность, что отставку подпишут еще до инаугурации Владимира Зеленского.

"Мы открываем пространство для новой команды", - отметил источник. Константин Елисеев был назначен заместителем главы АП в июле 2015 года и курировал внешнеполитическое направление. До этого он более пяти лет был послом Украины при ЕС.

Константин Елисеев, фото: telegraf.com.ua

Как сообщала "Страна", Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины. С июня 2015 года он исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.

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