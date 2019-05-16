В Киеве прокуратура сообщила о подозрении киевлянину, который самовольно захватил чердак многквартирного дома в Голосеевском районе столицы и и нанес этим значительный ущерб интересам других жильцов. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что мужчина на основании поддельных документов зарегистрировал 8 несуществующих квартир, которые якобы образовались в результате переоборудования чердака в мансардный этаж дома, расположенного по улице Паньковской в Киеве. В планах злоумышленника было продать эти квартиры.

"Подделав Распоряжение Голосеевской РГА, мужчина узаконил право распоряжения и пользования указанным имуществом и зарегистрировал за собой право собственности на все "новосозданные" квартиры. В дальнейшем, не имея разрешительной документации, злоумышленник начал самовольное переоборудование чердака под жилые квартиры с целью их дальнейшей реализации и получения денежной выгоды",- говорится в сообщании.

Уточняется, что уголовное дело было открыто по статье 356, ч. 4 ст. 358 УК Украины (самоуправство и использование поддельных документов). Злоумышленнику грозит штраф либо ограничение свободы до двух лет.

На незаконно отчужденное имущество наложен арест. Досудебное расследование продолжается.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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