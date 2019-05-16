В США школу закрыли одну из школ из-за возможного присутствия в здании следов обогащенного урана. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет об одной из школ в округе Пайктон. При этом в настоящее время источник радиации не найден.

Как сообщала "Страна", в США пилоты истребителей пятого поколения F-35 провели "слоновью прогулку". F-35B - самая дорогая и технически сложная версия. Стоимость штуки превышает $100 миллионов.

Отметим, что на Техас обрушились торнадо. Восемь человек погибли, десятки пропавших без вести. Стихийное бедствие также затронуло Луизиану, Миссисипи и Алабаму. Кроме того, без света остались около 100 тысяч зданий.