Сегодня ночью, около станции метро Позняки в Киеве подросток разбил витрину сигаретного ларька и выкрал дорогие табачные изделия. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

По данным издания, этот случай уже двенадцатый, который происходит на Позняках за последнее время.

Молодой злоумышленник попал на видео, когда скрывался бегом с места преступления, держа в руках рюкзак с награбленным.

Видео: Facebook/Киев Оперативный

К слову, недавно в Киеве решили запретить выкладывать сигареты на витринах и кассах. Делается это в рамках выполнения проекта Киевсовета "О запрете курения". При этом задача властей не в том, чтобы вынудить курящих бросить свою вредную привычку, а чтобы к ней не пристрастились новые люди.

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