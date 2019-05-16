В городе Салланш во французских Альпах был задержан лидер баскской сепаратистской группировки ЭТА Джосу Тернер после того, как он скрывался 17 лет. Об этом сообщает El Pais.

Мужчину арестовали рано утром в четверг в ходе совместной операции французских и испанских правоохранительных органов. После ареста Тернера председатель правительства Испании Педро Санчес выразил благодарность спецслужбам обеих стран. "Французско-испанское сотрудничество еще раз подтвердило свою эффективность. Гражданская гвардия и французская разведывательная служба (DGSI) получили мою благодарность", - написал он в Twitter.

Фото: twitter.com/sanchezcastejon

Настоящее имя 68-летнего Джосу Тернера - Хосе Антонио Уррутикоечеа. Его обвиняют в нескольких убийствах. Он присоединился к ЭТА (баск. ЕТА, Euskadi Ta Askatasuna — "Страна басков и свобода", - Прим.Ред.) в 1968 году, когда группа совершила свое первое преступление - убийство офицера гражданской гвардии Хосе Антонио Пардина. Через два года он впервые сбежал во Францию. Тернера считают причастным к взрыву возле казарм гражданской гвардии в северном городе Сарагоса в декабре 1987 года, в результате которого погибли 11 человек, в том числе пятеро детей.

Отмечается, что с 1989 по 2000 год Тернер сидел во французской и испанской тюрьмах. Тернер дважды - в 1998 и 2001 годах - был избран в парламент Страны басков. Как известно, ЭТА убила более 800 человек, прежде чем объявить о прекращении огня в 2011 году.

Как сообщала "Страна", Украина и Россия поскандалили на Совбезе ООН из-за паспортов для дончан.

Напомним, на референдуме жители Новой Каледонии проголосовали против независимости от Франции.

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