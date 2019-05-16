В пятницу запад Украины зальет дождями, а на юге - до +30. Карта погоды
В пятницу, 17 мая, западную Украину снова зальет дождем. Как уточняют синоптики, местами ожидаются грозы и шквалы 15-20 м/с. Ночью в Ровенской, Житомирской и Винницкой областях прогнозируют значительные дожди, на остальной территории Украины - без осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Фото: facebook.com
Уточняется, что температура воздуха ночью составит +12-17 градусов, в Карпатах - 4-9 тепла. Днем по Украине обещают от +17 до +26 градусов. В южной части старны - местами до +28-30. На Закарпатье и Прикарпатье 16-19 выше ноля.
Ранее "Страна" писала о том, что в Украину уже в пятницу придет 30-градусная жара.
Также мы сообщали, что народный синоптик спрогнозировал аномально жаркое лето в Украине.
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