Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет достроена с опережением графика. Об этом сообщает RT.

"Открыть Крымский мост было недостаточно, нужно обеспечить железнодорожное сообщение... В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена и он заработает", - отметил он. Все пролёты железнодорожной части Крымского моста уже установлены.

В январе министр транспорта России Евгений Дитрих, говоря о запуске железнодорожного движения по Крымскому мосту, отметил, что делается "всё возможное, чтобы ускорить проведение работ там, где это возможно".

Как сообщала "Страна", пробный запуск железнодорожного движения по "Крымскому мосту" планируется на август-сентябрь 2019 года. Ожидается, что пассажиропоток в 2020 году составит 2,6 млн пассажиров в год и к 2025 году вырастет до 4,1 млн пассажиров в год.

Отметим, что граждане Украины стали чаще ездить в Крым, число туристов растет.