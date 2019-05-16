Лидер британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер станцевал зажигательный танец после операции на сердце. Ролик появился на его официальной странице в Facebook.

Судя по видео, 75-летний певец репетирует свои фирменные движения перед зеркалом. Примечательно, что видео записано через месяц после того, как он пережил серьезную медицинскую процедуру - операцию по замене сердечного клапана.

Напомним, из-за его болезни The Rolling Stones отложили концертный тур по городам США и Канады. С 20 апреля по 29 июля группа должна была дать 17 концертов в Майами, Чикаго, Денвере, Вашингтоне, Сиэтле, Филадельфии и других городах.по США и Канаде. Он попросил прощения у фанатов и признался, что ненавидит подводить людей. "Я опустошен необходимостью отложить тур, но буду очень усердно работать, чтобы вернуться на сцену, как только смогу. Еще раз приношу огромные извинения всем", - писал Джаггер в своем Twitter.

Ранее "Страна" сообщала, что Мик Джаггер бросил молодую любовницу, чтобы чаще видеться с маленьким сыном.