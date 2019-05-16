Представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" оспорят закон о тотальной украинизации в Конституционном суде Украины.

Об этом заявил основатель политической силы народный депутат Юрий Бойко. Так он прокомментировал подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о тотальной украинизации.

"Этот антиконституционный, антигуманный и противоречащий всем международным правовым нормам закон недолго будет портить жизнь людям. Мы готовим обращение в Конституционный суд на предмет рассмотрения закона о языке как противоречащего Конституции Украины и международному праву. А на предстоящих выборах нашей ключевой задачей станут и отмена этого закона, и пересмотр всех репрессивных актов, которые за пять лет наплодил режим Порошенко", – цитирует Бойко пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Он выразил мнение, что с треском проиграв на выборах, теряя власть и полномочия, Порошенко пытается продолжать свой "антинародный политический курс" и очередным таким нарушением прав человека и гражданина стало подписание закона "Об особенностях функционирования украинского языка".

"Этим шагом уходящий режим попытался сделать невозможным использование родного языка русскоязычными гражданами и представителями других национальных общин", – считает Бойко.

Как сообщала "Страна", Бойко выступил за инаугурацию Зеленского 19 мая и мораторий на повышение тарифов. "Это требование наших избирателей, и мы будем настаивать, чтобы это постановление было проголосовано. Мы эту позицию не меняли", - подчеркнул лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Отметим, что народные депутаты "Оппозиционной платформы - За Жизнь" прошли по Киеву с ветеранами в колонне "Бессмертного полка".