Российский "Газпром" имеет технические возможности отказаться от использования украинской газотранспортной системы (ГТС) даже в случае, если строительство альтернативного маршрута "Северный поток-2" не будет завершено, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в ходе Международной инвестиционной конференции "Game of thrones:Final season?", организованной компанией Concord Capital и проходящей в Киеве в четверг. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"По нашим подсчетам, российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит, даже если не будет построен "Северный поток-2". При этом он может выполнять минимальные объемы поставки газа европейским потребителям в рамках существующих контрактов "Газпрома". Дефицит поставки газа в такой ситуации составляет приблизительно 5 млрд куб. м. Эти расчеты совпадают с расчетами нескольких крупных международных институтов", - сказал глава НАК

По его словам, в настоящее время "Газпром" осуществляет поставки газа в Европу в ускоренном теме, чем создает дополнительные запасы ресурса, которые в настоящее время являются рекордными.

"Я так думаю, что именно для покрытия этого дефицита эти дополнительные запасы и создаются. Поэтому, по моей оценке, которую также разделяют и наши европейские партнеры, вероятность того, что 1 января 2020 года мы получим полное прекращение транзита, как это было в январе 2009 года, достаточно высокая", - сказал Коболев.

Ранее "Страна" писала о том, что премьер Гройсман обсудил с еврокомиссаром Ханом итоги выборов и "Северный поток-2".

Также мы сообщали, что "Северный поток 2" намерены достроить к концу 2019 года.