20 мая (по киевскому времени) вышла 6 серия 8 сезона "Игры престолов". Это последний эпизод всей саги о семи королевствах. Он длился целых 80 минут и поставил точку в многолетней киноистории.

"Страна" собрала всю информацию о последней серии "Игры престолов". А также, что интересного произошло после выхода пятого эпизода.

Трейлер и сюжет 6 серии

Телеканал HBO выпустил довольно мрачный трейлер шестой серии перед показом. В ролике можно увидеть Тириона Ланнистера, Арью Старк и Дейнерис Таргариен. Осторожно, после видео будет описание сюжета и спойлеры.

Тирион, Джон и Давос Сиворт входят в сожженый город, изредка встречая немногочисленных выживших. Тирион отправляется в сторону Красного Замка. Джон тем временем натыкается на Серого Червя с Безупречными, которые собираются казнить оставшихся в живых солдат Серсеи. Между Джоном и Червем происходит стычка, Червь заявляет, что приказ королевы был казнить всех, кто был на стороне Серсеи. Давос говорит Джону, что нужно говорить с королевой. Они уходят, а Червь казнит солдат.

Тирион входит в развалины Красного Замка. В заваленном подвале он видит просвет между камнями и забирается туда. Однако в завалах он замечает золотую руку Джейме. Разобрав кирпичи, он видит трупы Джейме с Серсеей и плачет.

Джон идет между рядами дотракийцев и Безупречных в сторону Красного замка, на котором висит флаг Таргариенов. Над войском пролетает дракон, которого воины приветстуют радостными криками. Приземлившийсь, Дейенерис выходит навстречу своему войску и удовлетворенно смотрит на разрушенный и завоеванный город.

Дейенерис назначает Серого Червя главнокомандующим своей армии, а зачем говорит, что будет освобождать от тиранов все земли во всем мире. Тирион подходит к Дейенерис. Она говорит ему, что он совершил измену, освободив своего брата. Тирион отвечает, что он освободил брата, а она убила целый город. Он снимает с себя знак королевского Десницы и бросает его. Дейенерис приказывает солдатам арестовать его.

Джон замечает Арью. Он просит ее подождать его за воротами города. Арья напоминает ему, что он является угрозой для Дейенерис.

Джон приходит навестить Тириона в заточении. Джон говорит, что произошедшему нет оправдания, однако война окончена. Тирион отвечает, что Дейенерис уже не похожа на человека, который перестанет сражаться. Она будет вести войну, пока не станет королевой всего мира. При этом Джон все равно пытается оправдать поступок Дейенерис. В разговоре Джон вспоминает слова мейстера Эймона: "Любовь убивает долг". Тирион задает ему вопрос, кто на данный момент является главной угрозой для людей. Также он говорит о том, что он не последний, кого казнит Дейенерис. "Кто для нее опаснее, чем законный наследник трона? - спрашивает он. Но Джон упорствует в том, что решать будет королева. На что Тирион спрашивает Джона, как он себе представляет будущее своих сестер. Джон уходит.

Дейенерис заходит в то, что осталось от тронного зала - и он выглядит в точности как в ее видениях в Кварте во втором сезоне. Она подходит к чудом уцелевшему Железному трону со счастливым лицом. Это видит Джон.

Джон кричит на Дейенерис, что в городе кругом валяются трупы сгоревших детей. Он умоляет ее простить Тириона, проявить милосердие. Однако она говорит, что милосердие не поможет ей построить лучший мир, и она никому не позволит помешать ей. Она просит Джона быть с ней и помочь ей строить лучший мир для всех. Джон отвечает, что она его королева и всегда ею будет. Он целует ее и в этот момент всаживает в нее кинжал. Дейенерис умирает на его руках.

Джон плачет и слышит рев дракона. Дрогон пробирается в тронный зал. Он пытается расшевелить Дейенерис, тычась в нее мордой, а затем громко кричит и изрыгает пламя, которое уничтожает Железный трон. Дрогон берет в лапу тело Дейенерис и улетает, не тронув Джона, за море.

Предположительно, проходит несколько недель или даже месяцев. Солдаты забирают Тириона из камеры и ведут в Драконью яму. Там сидят сестры Старк, Бран, Бриенна Тарт, Давос Сиворт, Джендри Баратеон, Яра Грейджой, принц Дорна, Эдмур Талли, Сэм Тарли, Робин Аррен и еще пара человек - главы благородных домов Семи королевств. Санса спрашивает, где Джон. Червь отвечает, что он их пленник, и они сами решат его судьбу. Яра заявляет, что она поклялась в верности Дейенерис, и предлагает казнить Джона за предательство. Таким образом мы понимаем, что лорды разошлись во мнениях. Тирион предлагает лордам выбрать среди них короля или королеву Семи королевств. Те долго не могут решить, как и кого выбрать, и Тирион произносит речь, в которой призывает выбрать Брана Старка.

Ему возражают, что у Брана не будет детей, и Тирион отвечает, что это именно то колесо, которое хотела сломать Дейенерис - правители не будут наследовать за родителем, а будут избираться по заслугам.

Все лорды говорят "Да" королю Брану Старку, кроме Сансы. Она объявляет, что ее люди достаточно настрадались в войнах, поэтому Север останется независимым, как это было тысячи лет. Брана назначают правителем Шести Королевств. Король называет Тириона своим Десницей. Джона же решено отправить в Ночной Дозор - это компромиссное решение, с которым все соглашаются.

Когда Джон выходит, чтобы отправиться на Стену, видно, что Красный замок и гавань (а возможно, и вся столица) уже восстановлены. Он проходит мимо кораблей, на которых Безупречные готовятся отплыть на остров Наат, откуда родом была Миссандея. Джон прощается с Сансой, Арьей и Браном.

Бриенна Тарт дописывает в летопись историю Джейме Ланнистера, начиная с событий начала сериала. Сэм приносит Тириону книгу "Песнь льда и пламени", которая повествует обо всем, что происходило с момента смерти короля Роберта Баратеона, однако Тирион там даже не упомянут. На малом королевском совете, в который входят, кроме Тириона, Бриенна Тарт, Давос Сиворт, Сэм Тарли и Бронн, сообщается, что Дрогона в последний раз видели где-то на востоке. Король Бран говорит, что попытается его найти.

В Черном замке Джона встречают Тормунд и Призрак. На Севере коронуют Сансу. Арья на корабле отплывает на запад от Вестероса, где кончаются все карты и никто не знает, кто там находится. В заключительных кадрах сериала Джон вместе с Призраком, Тормундом и одичалыми уходит за Стену.

Последний дозор

Через неделю после выхода финального эпизода выйдет премьера документального фильма "Игра престолов: последний дозор", которая расскажет о создании последнего сезона популярного сериала. Сюжет выйдет на HBO 26 мая. Зрители узнают, как рождались самые эпичные сцены, увидят интервью с режиссерами, актерами и другими участниками команды, закулисные съемки и т. д.

Режиссер документального фильма - Джини Финлэй, продюсеры - Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс, создавшие оригинальный сериал.

Самые обсуждаемые темы после выхода 5 серии

Глазастые поклонники заметили очередной ляп. В этот раз на промофото Джейме Ланистер, который потерял правую кисть еще в третьем сезоне, обнимает свою сестру Серсею двумя руками. На фото видно обе его руки, хотя по сюжету он носит золотой протез.

В соцсетях уже успели пошутить по поводу "регенерации рук". Однако в самой серии ошибку успели устранить и герой, как и положено, появляется в кадре с золотым протезом.

Еще одной обсуждаемой темой стало то, что после просмотра предпоследнего эпизода тысячи родителей пожалели о том, что назвали своих дочерей в честь Дейенерис Таргариен - Дейенерис либо же Кхалиси. В США по меньшей мере 3 500 девочек носят такие имена.

Многие поклонники остались недовольны сюжетом не только пятого эпизода. но и финального сезона в целом. Они считают, что сценаристы не справились без книг Джорджа Мартина - он еще дописывает последние части саги: "Ветра зимы" и "Грезы о весне". Писатель свел к минимуму свое участие в сериале после четвертого сезона. До этого он лично создавал сценарий хотя бы одного эпизода.

На портале Change.org зрители создали петицию, где просят переснять весь сезон. За несколько дней ее подписали полмиллиона человек.

Также взбешенные любители "Игры престолов" добились того, чтобы в поисковике Google при запросе "плохие сценаристы" выдавало фото сценаристов популярного сериала - Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса.

На ресурсе Reddit зрители предложили вывесить фото шоураннеров с подписью "плохие сценаристы". Когда снимок получил огромное количество лайков, то стал отображаться в верхней части Google-поиска.

Но, конечно, многие зрители, наоборот, оценили сюжетные линии и повороты пятой серии и хвалят эпизод в соцсетях.

Несмотря на отзывы, интерес к сериалу не угасает. Пятую серию посмотрели порядка 18,4 млн зрителей. Это больше зрителей, чем собрала первая серия последнего сезона.