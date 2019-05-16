Водители транспортных средств с иностранной регистрацией (на евробляхах) в 2018 году стали виновниками 9 000 ДТП в Украине. Об этом сообщила начальник департамента информационного обеспечения, анализа и методологии страхования МТСБУ Елена Машаро, выступая на конференции в рамках "Недели безопасности дорожного движения".

Как сообщается, в 2018 году было заключено почти 409 тыс. договоров обязательного страхования по обеспечению ответственности иностранных транспортных средств на территории страны. Его цитирует Интерфакс-Украина.

Согласно данным МТСБУ, в течение 2018 года из общего объема происшедших с такими автомобилями ДТП более 6,8 тыс. страховых случаев на сумму около 100 млн. грн урегулированы по договорам внутреннего страхования, около 1 тыс. на сумму более 45 млн грн. - по договорам международного страхования иностранных страховщиков.

Почти в 700 случаях иностранные авто не имело страхового обеспечения, выплаты потерпевшим, имевших действующие полисы обязательного страхования, были осуществлены за счет средств централизованного Фонда защиты потерпевших МТСБУ. Общая сумма таких выплат составила более 20 млн грн. После выплат по данному фонду Бюро ведет работу по взысканию сумм возмещения из виновников ДТП в порядке регресса.

По словам Машаро, наибольшее количество ДТП с участием иностранных ТС на территории Украины совершили водители автомобилей с польской, литовской и болгарской регистрацией.

Украинские автовладельцы в 2018 году заключили 7,550 млн договоров международного страхования "Зеленая карта" и совершили более 3,5 тыс. ДТП за пределами страны. Размер нанесенного ущерба составил около EUR10,5 млн. Наибольшее количество ДТП по украинской "Зеленой карте" произошло в Польше (28,4%), РФ (21,7%), Германии (9,7%).

"Система обязательного страхования автогражданской ответственности надежно работает и соответствует интересам участников дорожного движения в Украине и за ее пределами, независимо от страны регистрации ТС. Важно прилагать усилия, чтобы все автовладельцы имели полисы обязательного страхования", - подчеркнула Машаро.

Как сообщала "Страна", появилось видео ночного ДТП в Киеве на Ушинского и Чоколовском бульваре. Трагедия произошла в воскресенье, 13 мая, около 21:00.

Напомним, что появилось видео, как в Ровно двухлетняя девочка попала под колеса внедорожника.