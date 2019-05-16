Окружной административный суд признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров №226 от 6 марта, которое наделяет собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления "Нафтогаза" без представления наблюдательного совета.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В постановлении Окружного административного суда от 14 мая говорится, что суд постановил приостановить действие постановления Кабмина №226 от 6 марта 2019 года. В частности это касается подпункта 22 пункта 47 Устава "Нафтогаза", согласно которому к исключительной компетенции общего собрания относится избрание и прекращение полномочий председателя и члена правления.

Также это касается подпункта 23 пункта 47 Устава "Нафтогаза", согласно которому к исключительной компетенции общего собрания относится принятие решения об отстранении председателя или члена правления от осуществления полномочий и избрание лица, временно осуществляющего полномочия председателя правления до вступления решения по данному делу в законную силу.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Владимир Гройсман привселюдно заявил главе НАК "Нафтогаз" Андрею Коболеву об увольнении после того, как в НАК пообещали повысить цены на газ до 9,8 грн за кубометр в мае.

Напомним, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил согласовать с премьер-министром Владимиром Гройсманом продление контракта с председателем правления Андреем Коболевым, предложив Кабмину искомую кандидатуру на 1 год - с 22 марта 2019 года. По условиям нового контракта уровень его вознаграждения будет составлять 50% от месячной зарплаты, установленной текущим контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий.

Также стало известно, что встречи о новом соглашении с РФ о транзите газа могут произойти вскоре после инаугурации и разговора Зеленского и Путина.

