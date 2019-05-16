Киевводоканал намерен повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение на 2020 год. Об этом сообщается на сайте Киевводоканала.

"Предложения Киевводоканала по тарифам на 2020 год: установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для потребителей Киева в размере 25,13 грн (в т. ч. НДС 4,19 грн) за 1 куб. м, из них: 14,04 грн (в т. ч. НДС 2,34 грн) за 1 куб. м водоснабжения и 11,09 грн (в т. ч. НДС 1,85 грн) за 1 куб. м водоотведения", - говорится в сообщении.

Для жителей многоэтажных домов тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) установить в размере 27,49 грн (в т. ч. НДС 4,58 грн), из них: 15,35 грн (в т. ч. НДС 2,56 грн) за 1 куб. м водоснабжения и 12,14 грн (в т. ч. НДС 2,02 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Также Киевводоканал напомнил, что на 2019 год тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для потребителей Киева установлены в размере 20,376 грн (в т. ч. НДС 3,396 грн) за 1 куб. м, из них: 10,812 грн (в т. ч. НДС 1,802 грн) за 1 куб. м водоснабжения; 9,564 грн (в т. ч. НДС 1,594 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Тариф на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведению (с использованием внутридомовых систем) установлен в размере 21,756 грн (в т. ч. НДС 3,626 грн), из них: 11,544 грн (в т. ч. НДС 1,924 грн) за 1 куб . м водоснабжения; 10,212 грн (в т. ч. НДС 1,702 грн) за 1 куб. м водоотведения.

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