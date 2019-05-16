Против Сергея Лещенко открыли уже второе за неделю уголовное дело. Антикоррупционная прокуратура заявляет, что нардеп мог купить свою квартиру в центре Киева за деньги, полученные в качестве взятки.

Интересно, что позавчера генпрокурор Юрий Луценко анонсировал подозрение Лещенко по другому делу - о вмешательстве в американские выборы 2016 года. Мол, депутат разгласил тайну следствия, опубликовав "черную" бухгалтерию Партии регионов.

"Страна" разбиралась в деталях новой атаки на Лещенко.

Заявление САП

Антикоррупционная спецпрокуратура сегодня, 16 мая, заявила, что открыла проверку по информации, появившейся в СМИ. В публикациях, чей источник ведомство не указало, говорится о том, что Лещенко мог взять деньги на покупку своей квартиры от некоего олигарха.

"Учитывая появление в некоторых средствах массовой информации публикаций о народном депутате Украины Сергее Лещенко, а именно о покупке элитной квартиры в центре столицы за средства, якобы полученные в качестве неправомерной выгоды, сообщаем следующее.

Согласно опубликованной в СМИ информации, народный депутат систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, а именно оказания влияния на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, а также формирование необходимых общественных мнений в медиапространстве.

С целью проверки ... зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 4 ст. 368 УК Украины и вызван на допрос народный депутат Украины Сергей Лещенко.

Досудебное расследование в указанном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины. САП осуществляет процессуальное руководство", - говорится в заявлении ведомства.

Ответ Сергея Лещенко

Нардеп назвал происходящее "трагифарсом" и призвал лишить его депутатской неприкосновенности. Он также напомнил, что по квартире сама же САП давно закрыла уголовное дело за отсутствием состава преступления.

"История повторяется, но теперь в виде трагифарса. Два дня назад горе-прокурор Луценко обещал мне подозрение за дело Манафорта. Сегодня он объявляет об открытии уголовного дела ... за получение взятки в виде квартиры. Мне уже самому интересно, куда дальше заведет его фантазия.

Я повторно призываю Луценко - немедленно вносите представление в парламент о снятии с меня депутатской неприкосновенности. Выбирайте сами, по какому делу - по Манафорту, по квартире, за незаконную критику генпрокурора или его кума и начальника Порошенко.

Я здесь, и я готов голосовать. Хватит спасать себя на должности за счет создания вокруг меня дешевых информационных поводов.

История с квартирой уже закончилась два года назад решением суда, а также закрытием производства самой прокуратурой по статье "отсутствие события преступления".

Также я подаю иск на Специализированную антикоррупционную прокуратуру о защите чести и достоинства".

Также Лещенко пригласил всех журналистов на брифинг в 16:30 на центральном входе в Верховную Раду.

Позже Лещенко дал брифинг на котором заявил, что дела против него затеяны командой Луценко, которая хочет остаться при должностях и поэтому выслуживается перед людьми Трампа, которые недавно заявили, что Лещенко - "враг Америки".

Странные новости о квартире Лещенко

Интересно, что в последнее время никаких новых сведений о скандале с квартирой Сергея Лещенко не появлялось. Если не считать ряда публикаций на малоизвестных медиа-ресурсах. Видимо, их и имеет в виду САП, когда говорит о поводе для расследования.

Эти статьи поднимают вопрос связей Лещенко и олигарха Константина Григоришина за два дня до заявления САП.

Так, материал об этом разместило 14 мая издание "Акценты". Его перепечатал ряд украинских сайтов "второго эшелона" со ссылкой на указанный первоисточник.

Учитывая, что в материале "Акцентов" нет никакой новости, он больше похож на блог, то такая перепечатка выглядит весьма двусмысленно и наводит на мысли о pr-кампании.

Сама же история с квартирой Лещенко закрутилась еще в 2016 году.

Тогда стало известно, что бывший журналист, два года назад попавший в парламент по спискам БПП, обзавелся элитной квартирой в Киеве на улице Франко. Стоимость 200-метрового жилья по документам составила 300 тысяч долларов. Для многих стало шоком, что депутат-антикоррупционер покупает столь дорогое жилье. Разразился большой скандал.

Лещенко тогда заявил, что деньги на квартиру ему ссудила бывший работодатель и главный редактор "Украинской правды" Алена Притула. Часть средств нардеп одолжил у невесты Анастасии Топольской и остальное - из своих сбережений.

САП тогда открыла уголовное дело по факту покупку квартиры. Однако в 2017 году Печерский суд Киева закрыл его за отсутствием состава преступления.

След Григоришина

Параллельно с квартирой в 2016 году развивался скандал о связях Лещенко и российско-украинского олигарха Константина Григоришина.

В том, что нардеп находится на "зарплате" у олигарха, заявлял экс-депутат от "Народного фронта" Николай Мартыненко. Он утверждал,что Лещенко ежемесячно получает от Григорищина $67 тысяч за дискредитационную кампанию против Мартыненко.

О многочисленных встречах Лещенко с Григоришиным сообщали разные люди, впрочем, не приводя доказательств этих встреч.

Также в сети публиковалась якобы переписка нардепа с олигархом, а также скриншот некоего соглашения о медиапартнерстве, которое, как утверждается, заключили Лещенко и Григоришин.

Сам нардеп получение денег от олигарха отрицал.

"Это ложь, и она распространяется сознательно людьми, которым я наступаю на хвост. Начиная от Мартыненко и заканчивая коррупционерами из Блока Порошенко", - заявлял Лещенко в эфире украинских телеканалов.

При этом каких-либо данных о покупке квартиры именно за деньги Григоришина ранее в СМИ не появлялось (до публикации "Акцентов").

То есть, все истории, по которым САП начала проверку - являются уже старыми. Почему же движение по ним началось только сейчас?

Атака Трампа на Лещенко

Проблемы у нардепа в Украине начались после заявлений советника Трампа Руди Джулиани. Он назвал Лещенко врагом Трампа и Америки, который затесался в окружение нового президента Владимира Зеленского.

Лещенко и правда нанес в 2016 году удар по Трампу - опубликовав компромат на Пола Манафорта, главу избирательного штаба будущего президента США. В итоге тот подал в оставку и позже сел в тюрьму.

Сейчас у Белого дома дошли руки распутать эту историю. У Трампа настаивают, что Украина таким образом вмешалась в американские выборы. А курировали слив против Манафорта представители Демократической партии США. Причастной к вмешательству адвокат Трампа Роберт Джулиани назвал и посла Америки в Украине Мари Йованович, которую недавно досрочно отозвали из Киева.

Поэтому над Лещенко, которого, по некоторым данным прикрывали в американском посольстве, сгустились тучи. Ведь распутывать "Украинагейт" вызвался генпрокурор Юрий Луценко, который, по данным американской прессы, плотно работает с Белым домом по этому вопросу.

Именно глава ГПУ на днях заявил, что Лещенко вручат "пидозру" по делу о вмешательстве в выборы - мол, публикуя компромат на Манафорта, он разгласил тайну следствия.

Правда Лещенко на это ответил, что не являлся субъектом этого следствия и поэтому не несет никакой ответственности за разглашение его деталей (то же самое, кстати, заявил позже начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк).

Поэтому на данный момент юридические телодвижения вокруг нардепа видятся скорее демонстрацией лояльности перед американцами. Генпрокурор, в том числе руками антикоррупционной прокуратуры, показывает, что борется с врагами Трампа в Украине.