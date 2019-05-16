Реклама правительства, руководимого премьером Владимиром Гройсмана, в 2019 году стоила бюджету Украины 35,94 миллиона гривен налогоплательщиков. Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО".

Весной в правительстве запустили лозунг "Украина - это не просто место на карте", которые продвигают за счет бюджета, а также параллельно - размещают через общественную организацию наружную рекламу для премьера.

"Первое - это использование админресурса, второе - обход прозрачных правил финансирования деятельности политиков", - заявили в "ЧЕСНО".

Графика: chesno.org

Дополнительно, согласно объявлению о тендере на сайте "Prozorro", в 2019 году расходы на печать газеты "Урядовый курьер" достигнут 19,5 миллиона гривен. По данным общественного движения, это на 5 млн больше, чем в 2018 году.

В частности, реклама "правительства Гройсмана" содержится в спецвыпуске с названием "Правительственные новости". Она печатается за отдельные деньги из государственного бюджета (там рассказывают о реформах, децентрализации и т.д.).

"В начале года в правительстве сообщили, что на печать спецвыпусков с рекламой Гройсмана потратили 1,8 миллиона гривен. Эти приложения к "Урядовому курьеру" приспосабливают к конкретным областям Украины ", - рассказали в "ЧЕСНО".

Фото: chesno.org

В организации добавили, что кроме того в 2018 году госпредприятие "Редакция газеты "Урядовый курьер" потратило на доставку спецвыпусков с рекламой "правительства Гройсмана" к читателям - 3,5 миллиона гривен. А с мая по декабрь в 2019-м за эти услуги заплатят почти вдвое больше - 6,8 миллиона гривен.

Кроме того сообщается, что с 2018 года на рекламных щитах с логотипом "правительства Гройсмана" за счет налогоплательщиков популяризировали результаты реформ, а теперь появился лозунг: "Украина - это не просто место на карте".

В "ЧЕСНО" рассказали, что по условиям тендера, реклама, оплаченная из государственного бюджета, будет висеть до начала парламентских выборов. Ее размещения с апреля до конца июля будет стоить 13,4 миллиона гривен.

Сообщается, что в 2018 году за полгода размещения рекламы на бордах заплатили 7,7 миллиона бюджетных средств.

Фото: chesno.org

По данным "ЧЕСНО", еще 2,3 млн гривен бюджетных средств до конца 2019 года будет потрачено на публикацию рекламы Кабмина в СМИ. В 2018 году сумма составляла более 1,5 миллиона.

"Кроме расходования на рекламу средств налогоплательщиков, весной 2019 года появились и частные инициативы по популяризации "правительства Гройсмана". Речь идет об общественной организации "Общественное движение "Украинская стратегия" и рекламной кампании в Facebook от страницы "GoGro"", - заявили в "ЧЕСНО".

Сообщается, что указанную общественную организацию основали нардеп от БПП Вадим Денисенко, министр Кабинета министров Александр Саенко и малоизвестный политик Евгений Золотарев, которые не прокомментировали свою причастность к этому.

"Ведение рекламной кампании через общественную организацию является способом избежать прозрачной отчетности о происхождении средств на нее. Ведь, если бы для Владимира Гройсмана рекламу размещали от имени партии, то должны отчитаться НАПК о лицах, которые финансируют эту деятельность", - объясняют активисты.

Они добавили, что также с 2018 года активизировалось продвижение премьер-министра в Фейсбуке, где рекламу Гройсмана публикуют на нескольких страницах.

Фото: chesno.org

В частности, в конце марта в Фейсбуке появилась страница - "GoGro", имеющая целью "поддерживать проевропейский курс правительства Гройсмана". По данным общественного движения, эта страница постоянно ведет несколько рекламных кампаний.

Как сообщала "Страна", Гройсман обязал начать финансовый аудит "Укроборонпрома" не позднее 25 мая. Он напомнил, что уже был проведен отбор аудиторов для финансовой проверки.

Также Владимир Гройсман обещает через два года зарплату больше $600.