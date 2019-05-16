У здания Верховной Рады водитель за рулем авто с иностранной регистрацией наехал на полицейского, после чего угрожал порезать себе вены. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По предварительной информации, участники акции пытались перекрыть движение на перекрестке улиц Шелковичной и Грушевского. Когда правоохранители попытались урегулировать ситуацию, один из участников совершил наезд на полицейского. В полиции говорят, что во время задержания правонарушитель угрожал порезать себе вены ножом. Чтобы успокоить мужчину, стражи порядка применили слезоточивый газ.

На место вызвали следственно-оперативную группу и "скорую". Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшему полицейскому. Водителя, совершившего наезд на полицейского, доставили в Печерское управление полиции, где устанавливают его личные данные и берут объяснения.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений Печерского управления полиции. После проведения первоочередной проверки правоохранители предоставят правовую оценку инциденту.

Как сообщала "Страна", участники акции добиваются пролонгации до начала 2020 года права оформить авто с оплатой всех налогов и сборов.

Ранее в центре Киева на улице Большая Васильковская пьяный евробляхер также подрался с полицейским.