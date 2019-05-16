Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.

"Сейчас идут дебаты о перезагрузке минских групп. Я хочу проинформировать вас, что я сегодня написала заявление как уполномоченный президента Петра Порошенко по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представитель Украины в гуманитарной подгруппе с просьбой освободить меня от этих должностей. Я поблагодарила президента Порошенко за эту высокую честь работать в его команде", - цитирует Геращенко РБК-Украина.

Ирина Геращенко

При этом она заверила, что будет помогать новой власти способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп. "Мы остаемся открытыми для новой власти для того, чтобы способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп. Но очевидно, что должна произойти перезагрузка", - добавила она.

Ранее "Страна" писала о том, что вице-спикер Ирина Геращенко выступила против урезания полномочий Зеленского.

Также мы сообщали, что появилось видео странного поступка Ирины Геращенко на НСК "Олимпийский" во время дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.