Уходящая первая леди Украины Марина Порошенко дала совет своей преемнице Елене Зеленской в эфире Радио НВ.

"Хочу пожелать, чтобы она не прислушивалась к советам политтехнологов и каких-то протоколистов и делала то, к чему у нее лежит душа, когда она видит, что не может не делать чего-то полезного для общества. Только с такими эмоциями можно достичь хороших результатов", - заявила супруга пока еще действующего президента.

Марина Порошенко призналась, что после инаугурации Владимира Зеленского ее семья хотела бы отправиться в долгожданный отпуск. "Я мечтаю о том, чтобы поехать в отпуск и отдохнуть в семейном кругу. Но получится или нет - будет видно", - сказала Порошенко.

Она также рассказала, что президент дарит ей цветы только на праздники - годовщину свадьбы и дни рождения. "Я и не ожидаю от него цветов. Я больше ценю цветы, которые растут в земле. Заниматься садом - это мое увлечение", - призналась первая леди. Раскрыла Марина Порошенко и секрет гармоничных отношений. По ее мнению, не нужно думать, что любимый человек тебе что-то должен.

Петр и Марина женаты 35 лет. В браке родились четверо детей: сыновья Алексей и Михаил и дочери Евгения и Александра. Марина Порошенко - глава Украинского культурного фонда, который занимается национально-культурными проектами.

Елена Зеленская официально вступит в должность первой леди 20 мая. Именно за эту дату инаугурации Владимира Зеленского проголосовала Верховная Рада.

Напомним, что президент Петр Порошено нередко появлялся на официальных событиях в "помятом" виде. Так, например,глава государства посетил Париж в неглаженных брюках, а до этого удивил гольфами.