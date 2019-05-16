В САП возбудили уголовное производство по факту возможного получения взятки народным депутатом Украины Сергеем Лещенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 16 мая.

Представители САП заявили, что согласно опубликованной в СМИ информации, нардеп Лещенко якобы систематически получал миллионные взятки от некоего "предпринимателя" за лоббирование бизнес-интересов, а именно оказания влияния на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, а также формирование необходимых общественных мнений в медиапространстве.

С целью проверки изложенных фактов прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 4 ст. 368 УК Украины и оформлен вызов Лещенко на допрос.

Досудебное расследование в указанном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ). В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) будут осуществлять процессуальное руководство.

Стоит отметить, что ранее СМИ публиковали информацию о медиапартнерстве Лещенко с бизнесменом Константином Григоришиным.

Фото: facebook.com/sap.gov.ua

В Украине и США продолжается скандал, связанный с вмешательством украинских политиков и чиновников в президентскую избирательную кампанию за океаном 2016 года.

Тогда антикоррупционеры обнародовали компромат на Пола Манафорта – руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. В результате скандала Пол Манафорт вынужден был уйти в отставку, а затем даже угодил в тюрьму.

Обвинения в адрес Пола Манафорта озвучили народный депутат и экс-журналист Сергей Лещенко и директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник. Пола Манафорта обвинили, что он якобы получал из "черной бухгалтерии" Партии регионов многомиллионные выплаты.

Как сообщала "Страна", ранее Луценко извинился перед личным адвокатом Дональда Трампа за заявления нардепа Лещенко.

"Я думаю, что заявления отдельно взятого гражданина Лещенко являются его личным отношением и не могут влиять на наши межгосударственные отношения. Я бы хотел принести извинения господину Джулиани за те оценки, которые допускает Лещенко публично, а особенно не публично, в отношении господина Джулиани… Я очень рассчитываю, что господин Джулиани в скором времени будет в Украине и будет встречаться с теми должностными лицами, с которыми посчитает нужным. Если нужно, то и со мной", - сказал генпрокурор.

Отметим, что спецпрокурор Сергей Горбатюк заявил, что нет юридических оснований для уведомления подозрения нардепу Сергею Лещенко за разглашение материалов следствия по "черной бухгалтерии" Партии регионов.