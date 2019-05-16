Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского заявила о готовности к консультациям с правительством для принятия решений, которые обеспечат тепло в домах украинцев зимой. Об этом идет речь в заявлении команды.

"Чтобы иметь достаточное количество газа в отопительный сезон, им нужно запасаться уже сейчас, когда цена на топливо значительно ниже. Кроме того, необходимо иметь надежные источники поставок, особенно на фоне того, что до сих пор не определены условия поставок газа из России в ЕС через Украину с 1 января 2020 года", - говорится в опубликованном в соцсети в сообщении.

"Мы рассчитываем на сотрудничество с правительством и воплощение взвешенных и своевременных решений, согласованных с ЕС, США и другими партнерами. Совместными усилиями обеспечим достаточное для домов украинцев количество газа", - заявили в команде Зеленского.

В сообщении отмечается, что "Украина гарантирует надежную транспортировку газа по европейским правилам, однако для этого нужно создать независимого оператора ГТС".

"Этот процесс будет завершен в текущем году, но не любой ценой и не в интересах отдельных политических сил", - заявили в команде Зеленского.

Фото: facebook.com

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