В Украине в пятницу, 17 мая, погода будет по-летнему теплой и солнечной, температура воздуха будет сравнима с летними показателями. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, на юге и востоке ожидается до +26...+30 градусов. "Да и вообще, будет тепло, в течение дня на остальной территории +20...+26 градусов. Дожди - периодические, практически повсеместно, кроме Юга, Сумской и Харьковской области. В Киеве завтра - вероятность дождя с грозой, температура +24...+26 градусов. Грейтесь на здоровье", - написала синоптик Наталья Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", на юге и востоке Украины 16 мая воздух прогреется до +27...+28 градусов.

Ранее "Страна" сообщала, что в четверг Украина, по данным синоптиков, станет самой теплой страной Европы.

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