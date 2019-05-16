В сети появились фото и видео элитной квартиры с парковочным местом у моря напротив Ливадийского дворца в Крыму, которую задекларировал победитель президентских выборов Владимир Зеленский. Подробности об этом доме рассказываем издание Крым.Реалии.

Журналистам стало известно, что квартира жены Зеленского Елены расположена в жилом комплексе "Император" - элитном комплексе в Ливадии по соседству с памятником национального значения Ливадийским дворцом, по одному адресу с ним. Журналисты побывали там и снял эксклюзивные кадры этого дома.

Фото: ru.krymr.com

Отмечается, что пятиэтажный жилой комплекс "Император" был построен в 2009 году по заказу фирмы "Биларт", которая принадлежит бизнесменам из Днепра Василию и Евгению Астионам. На данный момент Василий Астион является депутатом Днепровского облсовета, он попал в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала Фокус (занимает 88 место с капиталом в 70 миллионов долларов).

Жилой комплекс "Император" оборудован всем необходимым для комфортной жизни и безопасности его обитателей. Дом выполнен в дворцовом стиле с колоннами, панорамными окнами, декоративной отделкой балконов и главного входа. По данным местных агентств недвижимости, кроме внешнего вида дом оснащен широкой инфраструктурой. Во дворе расположены фонтаны, на цокольном этаже – паркинг, на крыше – два бассейна с шезлонгами и зона отдыха с видом на море и горы. Владельцам квартир в этом доме предлагают воспользоваться пляжем санатория "Ливадия", к которому можно спуститься на лифте или пройти через парк 400 метров. Жители Ливадии рассказывают, что лифт санатория уже второй год не работает.

Фото: ru.krymr.com

Территория "Императора" оснащена камерами видеонаблюдения. Покой обитателей дома также обеспечивают круглосуточная охрана, служба эксплуатации и консьерж. Территория жилого комплекса закрыта для посторонних. Из каждой квартиры открывается вид на море и Ливадийский парк. "Квартира в доме "Императора" считается элитной. Там хороший вид из окна, закрытая территория, влиятельные соседи: представители российской и украинской эстрады, политики, успешные предприниматели", – сообщают ялтинские агентства по продаже недвижимости. Как квартиры выглядят внутри, приблизительно можно оценить по фото, представленным крымским агентством элитной недвижимости "Deluxe Estate".

Несмотря на все преимущества "Императора", за почти десятилетие с момента постройки многие квартиры в нем до сих пор не нашли собственников. По информации крымского агентства "Остров недвижимость", на данный момент в доме не проданы апартаменты на втором, третьем и пятом этажах площадями от 49 до 126 кв. метров стоимостью от 4 тысяч долларов за кв. метр.

Согласно декларации о доходах и имуществе Владимира Зеленского, его супруга Елена владеет квартирой в Ливадии площадью 129,8 кв. метра. Зеленская купила ее в апреле 2013 года вместе с паркоместом площадью 16,1 кв. метра, говорится в документе.

Стоимость этого имущества супруги Зеленские оценивают в 1,3 миллиона гривен (более 160 тысяч долларов в курсу валют того периода). Агентство Reuters сообщало, что квартира была куплена у бывшего народного депутата Украины, бизнесмена Александра Буряка по цене, вчетверо меньше ее рыночной стоимости в 2013 году. Теперь супруги продают эту квартиру, сообщает издание.

В штабе Владимира Зеленского наличие квартиры подтвердили, но заверили, что она была приобретена по рыночной цене. В штабе также отметили, что Зеленские воспользуются квартирой "только после обязательного возвращения Крыма в Украину". О планах по продаже квартиры в заявлении не упоминается.

С 2013 года цены в "Императоре" значительно выросли. Если Елена Зеленская купила жилье там за 160 тысяч долларов, то теперь квартиры похожей площади там продают за 500 тысяч долларов. Между собой местные риелторы называют этот дом "не продаваемым". "Землю под "Император" "откусили" у Ливадийского дворца при Украине. Днепровский бизнес договорился с властями и забрал себе участок, на котором были хозпостройки дворца. Как это было распространено, землю выделяли под индивидуальное жилищное строительство, но строили целые жилые комплексы в надежде через суды потом их узаконить. Так пол-Ялты застроили", – рассказал ялтинский риелтор на условиях анонимности.

В 2008 году законность строительства "Императора" проверяла прокуратура Ялты. Об этом сообщало украинское издание "Зеркало недели". Прокуроры тогда выяснили, что разрешение исполкома Ливадийского поселкового совета на строительство дома фирма-застройщик получила раньше, чем сессия поссовета утвердила проект землеустройства с изменением целевого назначения участков и передала их в собственность. У прокуроров также вызывали сомнения согласование проекта строительства комплекса Госслужбой по вопросам национального культурного наследия и историко-градостроительное обоснование.

Фото: ru.krymr.com

Владельцы фирмы, в свою очередь, утверждали, что все документы в полном порядке. На данный момент на российской кадастровой карте значительная часть земли под ЖК "Император" не имеет владельца, то есть не оформлена в соответствии с российским законодательством, которое фактически действует на территории полуострова. "Пустые графы "собственник" и "разрешенное использование" означают, что документы изначально были оформлены "криво". Такая же ситуация и по многим другим жилым комплексам, настроенным в Ливадии ранее. Поэтому Ливадия, с одной стороны, считается лакомым кусочком из-за парковой зоны и близости к дворцу, а с другой – продажи жилья там идут очень туго. Покупатели опасаются вкладываться в "кота в мешке», поскольку по российскому законодательству все эти пафосные жилые комплексы запросто можно пустить под бульдозер", – сообщил на условиях анонимности местный риелтор.

В прошлом году ялтинские власти обнародовали список многоэтажек, которые признаны самовольным строительством и подлежат сносу. В Ливадии в этот список, например, попал комплекс "ЖК на Виноградной". К "Императору" претензий у подконтрольных России крымских властей пока нет.

Видео: ru.krymr.com

Напомним, что власти Крыма признали права жены Зеленского на элитную квартиру в Ливадии.