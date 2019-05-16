Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил слияние клиник "Добробут" и "Борис", сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что по итогам рассмотрения имеющихся данных, в том числе опроса конкурентов и мнений Национальной службы здоровья, Министерства здравоохранения, Центра медицинской статистики, Украинской медицинской ассоциации и фонда "Пациенты Украина", АМКУ установил, что объединение клиник не приведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции.

"Участники концентрации осуществляют деятельность по оказанию медицинских услуг, включая, в частности, медицинскую помощь (деятельность больничных учреждений, общая медицинская практика, специализированная медицинская практика), диагностические и лабораторные услуги. Учитывая, что основным видом деятельности участников концентрации является предоставление медицинской помощи, в то время, как проведение инструментарно диагностических и лабораторных исследований является вторичным и предоставляется с целью проведения квалифицированного обследования и оказания медицинской помощи, для целей исследования заявленной концентрации товарными пределами рынка определено медицинскую помощь. При этом законодательство Украины не проводит разграничения в определении медицинских услуг государственными/коммунальными учреждениями здравоохранения и частными учреждениями здравоохранения/частными предпринимателями", - говорится в сообщении АМКУ.

По данным комитета, совместная доля на рынке медицинской помощи в Киеве "Добробута" и "Бориса" не превышает 35% по итогам 2016, 2017 и первого полугодия 2018 года. В то же время установлено, что медицинский рынок Киева является высококонкурентным, и после слияния конкурентное давление на участников не уменьшится.

Установлено, что цены на услуги участников слияния существенно не отличаются от цен на аналогичные услуги их конкурентов, присутствуют уравновешивающие факторы и наблюдается рост количества частных здравоохранительных учреждений.

На основании вышесказанного, АМКУ одобрил приобретение компанией SATUMCO LIMITED (группа "Добробут") доли в статутном капитале ООО "Борис", которая обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Ранее "Страна" писала о том, что АМКУ разрешил Ахметову завладеть Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго, теперь олигарх контролирует 35% облэнерго страны.

Также мы сообщали, что АМКУ оштрафовал 22 компании-поставщика питания для армии за сговор на тендерах.