Сегодня, 16 мая, когда украинцы отмечают День вышиванки, одесские полицейские решили внести в праздник изюминку. Вместе с сотрудниками Нацгвардии правоохранители выстроились возле памятника Дюку де Ришелье в форме главного символа праздника - гигантской сорочки. Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации.

Контуры национальной одежды создали патрульные машины, а имитацию вышивки по центру - сотрудники полиции и Нацгвардии. Также сейчас возле Дюка играл военный оркестр.

Фото: usionline.com

Пользователи соцсетей не сразу увидели в картинке, которая получилась с высоты, тот самый символ праздника. "Скажите, что вы видите на этой картинке?", - поинтересовался журналист Евгений Муджири. Многие пользователи не побоялись написать, что первое, что напомнила эта картинка стал фалос. Другие завуалировали ответ более скромными сравнениями: "Только я один тут вспомнил старика Фрейда?", "Одесские полицейские выстроились в форму члена с татуировкой герба", "Сокира", "Реформу полиции вижу", "Слишком пошло",

Под постом Виктора Опанасенко юзеры продолжили глумиться над флешмобом: "Орнамент вышиванки красивый", "Это что? Пенис?", "Вижу там грустного слоника с ушами", "Полиция как бы показывает "фак" одесситам вместо исполнения служебных обязанностей. Символично и патриотично",

Фото: facebook.com/steadt1er

Как сообщала "Страна", в Харькове на День вышиванки показали вышитый танк "Оплот" с аутентичными узорами.

Также мы писали, что непобритый Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки.

Ранее мы писали, что народные депутаты пришли на заседание Верховной Рады в украинской национальной одежде в честь праздника: загорелый Кононенко надел вышитую сорочку под пиджак, а Турчинов позировал в сорочке с гербом.