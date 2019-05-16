Народный депутат от "Народного фронта" Михаил Бондарь бросил петлю из веревки представителю "БПП" Сергею Каплину в сессионном зале Верховной Рады. Инцидент произошел в четверг, 16 мая, в ходе обсуждения парламентом даты проведения инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.

Народный депутат Виталий Куприй, единственный член депутатского объединения "За Зеленского", также выступил с трибуны Рады с петлей в руках. Об этом сообщает УНИАН.

Фото: unian.net

Момент "броска петли" запечатлен на снимке, опубликованном на фб-странице фотографа Яна Доброносова.

Фото: facebook.com/yan.dobronosov

Как сообщала "Страна", в Верховной Раде приняли постановление о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского в понедельник, 20 мая.

Напомним, что 21 мая в Украину приедут проверяющие из МВФ.