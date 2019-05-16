Священный синод Православной церкви Украины (ПЦУ) состоится 24 мая. Об этом сообщил ее глава Епифаний в интервью ВВС News Украина, обнародованном в четверг.

"Мы планируем 24-го (мая – прим. ред.) провести заседание Священного синода", - сказал Епифаний. По его словам, на Синоде будет обсуждаться общее состояние дел в ПЦУ. Епифаний не исключил, что "возможно, будет дана оценка тем действиям, которые до этого времени были совершены".

Он также отметил, что после президентских выборов процесс перехода приходов в ПЦУ замедлился. "После выборов мы видим, что действительно процесс перехода приходов немного приостановился, но я верю, что со временем это снова будет восстановлено, поскольку есть много приходов, которые ожидают, которые определяются и будут постепенно переходить и присоединяться к нашей церкви", - сказал митрополит Епифаний.

Он также отверг обвинения, которые почетный патриарх ПЦУ Филарет высказал на днях в его адрес, в частности, что он не является самостоятельной фигурой и сам говорил об этом Филарету. "Да, но я говорил о том, что я как предстоятель самостоятельно, то есть единолично, могу принимать не все решения. Потому 15 декабря на Объединительном соборе мы заложили другую модель руководства церковью. Я единолично как предстоятель не имею права менять устав, не имею права нарушать канонический порядок", - сказал митрополит Епифаний.

Он также назвал несоответствующими действительности разговоры о том, что у патриарха Филарета могут забрать Киевскую кафедру или Владимирский собор. "Не нужно слушать сплетни. Никто не пытается ничего "отобрать". Во время заседания Священного синода это была моя четкая позиция: мы не просто оставляем патриарху Владимирский собор и резиденцию на ул.Пушкинской, а оставляем управление приходами города Киева. Епархию и все, что сейчас находится в составе епархии города Киева, кроме Михайловского Златоверхого собора, который является моим кафедральным собором. Разговоры о том, что что-то будет отбираться, не соответствуют действительности", - подчеркнул Епифаний.

Напомним, что экзарх Константинопя Даниил прибыл с деньгами из США в Украину поддержать Епифания.

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