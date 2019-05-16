Днем в четверг, 16 мая у здания Верховной Рады в Киеве произошла потасовка между участниками акции владельцев автомобилей на еврономерах и сотрудниками полиции. Об этом передает "Интерфакс-Украины".

Полицейские окружили один из автомобилей на проезжей части ул. Грушевского на еврономерах, владелец которого включил аварийные сигналы и открыл капот своей машины, тем самым затруднив движение по автодороге.

В итоге между правоохранителями и участниками акции произошла потасовка. Одного из них сотрудники полиции увели за ограждение к зданию парламента, где находятся правоохранители, однако туда не пускают митингующих.

Фото: kiev.informator.ua

В настоящее время около 30 полицейских находятся у автомобиля, возле которого произошла стычка. По заявлениям участников акции, они добиваются пролонгации до начала 2020 года права оформить авто с оплатой всех налогов и сборов.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", в центре Киева на улице Большая Васильковская пьяный евробляхер подрался с полицейским. Внимание дежурного экипажа копов привлек автомобиль Seat на евробляхах, который осуществил маневр с нарушением правил дорожного движения.

Напомним, что в Киеве мужчины поссорились в очереди за пиццей, для одного из них конфликт закончился смертью.