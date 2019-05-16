В минувшие сутки, 15 мая, на Донбассе оккупанты 24 раза обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

Уточняется, что на луганском направлении боевики шесть раз нарушили "режим тишины". Из минометов калибра 82 мм дважды били по позициям вблизи Золотого-4; из минометов калибра 82 мм, АГС и стрелкового оружия - возле Пивденного; из минометов калибра 82 мм - в районе Новгородского; из стрелкового оружия, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Счастья.

Фото: mil.gov.ua

На донецком направлении боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они обстреляли позиции возле Гнутового; из минометов калибра 120 мм - в районе Марьинки; из минометов калибра 82 мм, минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя; из противотанковых ракетных комплексов - возле Николаевки; из минометов калибра 82 мм - в районе Новотроицкого; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Песков, Новоселовки Второй, Авдеевки, Талаковки и Лебединского.

С начала текущих суток оккупанты 4 раза обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм, АГС и стрелкового оружия - возле Новотроицкого; из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Богдановки; из гранатометов - в районе Павлополя; из минометов калибра 82 мм - у Водяного.

В результате вражеских обстрелов потерь и раненых среди украинских военных нет.

Ранее "Страна" писала о том, что на Донбассе в результате обстрелов погиб боец ООС, еще двое ранены.

Также мы сообщали, что на Донбассе в День Победы противник прекратил обстреливать украинские позиции.