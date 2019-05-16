В Украине процент жителей, которые позитивно относятся к России, достиг показателя 40,3%. Также 12,6% украинцев позитивно относятся к президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы "Рейтинг".

Так, 9,2% респондентов заявили, что очень позитивно относятся к России, 31,4% - скорее позитивно, 31,4% - скорее негативно, 28% - очень негативно. В то же время, 12,6% опрошенных заявили, что позитивно относятся к Путину, 65,6% - негативно, 16,6% - нейтрально, 4,7% - затруднились ответить, 0,4% ответили, что не знают такого.

Также 53% респондентов ответили, что позитивно относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко, 11,7% - негативно, 30,5% - нейтрально, 4% - затруднились ответить, 4% ответили, что не знают такого. К президенту США Дональду Трампу позитивно относятся 22,6% опрошенных, 21,3% - негативно, 45,9% - нейтрально, 8,5% - затруднились ответить, 1,6% ответили, что не знают такого.

Кроме того 41,3% опрошенных ответили, что позитивно относятся канцлеру Германии Ангеле Меркель, 13,5% - негативно, 36,7% - нейтрально, 6,9% - затруднились ответить, 1,5% ответили, что не знают такой. Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 тысячи респондентов. Стандартная погрешность выборки не более 1,83%.

Ранее "Страна" подробно анализировала, как Украина прошла путь от 1991 года до Майдана и эпохи потрясений.

Также стало известно, что впервые за 20 лет число россиян, положительно оценивающих Сталина, превысило 50%.

Как сообщала "Страна", согласно соцопросу, россияне не хотят объединятся с Беларусью в одну страну.