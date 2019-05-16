Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отменил свое участие в министерском заседании Совета Европы на этой неделе в Хельсинки (Финляндии). Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитря Кулебу.

"Министр уже отменил визит в Хельсинки, и впервые за много лет Украина не будет представлена на уровне министра", - говорит Кулеба. Климкин отказался ехать в Хельсинки из-за решения Комитета министров Совета Европы о поддержке проекта министерского решения, в котором открывается путь для возвращения России по чрезвычайной процедуре. На заседание в Хельсинки 17 мая это решение должны одобрить окончательно, без изменений и без обсуждения.

Ранее Климкин заявлял, что Украина откажется от соблюдения Минских соглашений, если Совет Европы снимет с России санкции.

После этого Франция призвала Украину не связывать Минские соглашения с членством России в ПАСЕ.

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