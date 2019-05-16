Ради прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта предоставление автономии для "ЛДНР" поддержали бы более половины населения Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса центра "Социальный мониторинг", социологической группы "Рейтинг", а также украинского института социальных исследований им. Александра Яременко.

Точно поддержали бы такую автономию - 24,5% участников;

такую автономию - 24,5% участников; Скорее поддержали бы - 24,4% опрошенных;

- 24,4% опрошенных; Скорее не поддержали бы - 12,8% респондентов.

- 12,8% респондентов. Точно не поддержали бы автономию - 20,7% респондентов;

В ходе исследования были опрошены 3 тыс. респондентов от 18 лет и старше из 24 областей Украины. Стандартное отклонение +/-1,8%. Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая 2019 года.

Фото: 112.ua

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