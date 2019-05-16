В Украине около 83% жителей назвали День победы 9 мая большим праздником, который нужно отмечать отдельно от Дня памяти и примирения 8 мая. Об этом говорят данные совместного опроса центра "Социальный мониторинг", социологической группы "Рейтинг" и украинского института социальных исследований им. Александра Яременко.

Так, 9 мая большим праздником считают 83% респондентов, обычным выходным днем - 14,2%. 56,8% респондентов заявили, что важность этого дня для них выросла по сравнению с предыдущими годами. Для 28,2% респондентов важность праздника, наоборот, уменьшилась.

69,5% респондентов считают, что неправильно переносить праздник на 8 мая. 16,7% респондентов считают, что это верный шаг. Так, праздновать отдельно 8 и 9 мая как День памяти и примирения и День победы считают правильным 47% респондентов. 40,9% респондентов же полагают, что не нужно выделять 8 мая в отдельный праздник.

Опрос был проведен центром "Социальный мониторинг", социологической группой "Рейтинг" и украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко с 30 апреля по 10 мая 2019 года. Были опрошены 3 тыс. респондентов (от 18 лет и старше), стандартное отклонение +/-1,8%.

Как сообщала "Страна", по данным соцопроса, на парламентских выборах в Верховную Раду проходят 4 партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".

Напомним, канал "Интер" с концертом на День Победы стал лидером украинского эфира 9 мая.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным МВД, отметить 9 Мая на улицы страны вышли почти 700 тысяч украинцев.