Вчера, 15 мая, донецкий Шахтер в финале Кубка Украины разгромил скромный Ингулец из Петрово со счетом 4:0 и в тринадцатый раз завоевал почетный трофей.

После церемонии награждения игроки устроили бурное празднование в раздевалке. Игроков тут уже ждало шампанское, и форвард Жуниор Мораес с обнаженным торсом, схватив огромную бутылку буквально искупал в благородном вине своего тренера Паулу Фонсеку.

Видео из раздевалки опубликовано на официалном Youtube-канале "горняков".

Видео: FC Shakhtar Donetsk

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что известный тренер Йожеф Сабо заявил, что Динамо не будет устраивать Шахтеру чемпионский коридор.

Также мы рассказывали, что уходящий президент поздравил Шахтер с победой в Кубке Украины.