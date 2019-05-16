Сегодня, 16 мая, Верховный Суд отклонил жалобу председательствующего суди в деле Александра Ефремова Александра Пелиха из Старобельского суда Луганской области. Об этом известный юрист Андрей Портнов сообщил в Telegram.

"Верховный Суд отклонил сегодня жалобу судьи Старобельского суда Пелиха, исполняющего роль полицая в деле содержащегося по его решению в течении трёх лет под стражей Александра Ефремова. Жалобу фигурант подавал на объявленный ему Высшим советом правосудия выговор", - написал Портнов.

По словам юриста, "следующими шагами будут процедуры расследования обстоятельств исполнения чиновником функций филиала Генеральной прокуратуры и фальсификации дела Ефремова". "После отставки Генерального прокурора, будем брать курс на подготовку переезда функционера в Старобельское СИЗО. В ту самую камеру", - подчеркнул он. "На фото: обеспокоенный решением Верховного суда наш будущий клиент", - резюмировал Портнов.

Фото: t.me/PortnovUA

Напомним, что ВСП объявил строгий выговор скандальному судье Пелиху, который судит Ефремова. В октябре прошлого года ВСП рассмотрел жалобу полтавской прокуратуры к Пелиху. В жалобе речь шла о нарушении исключительной подсудности судьей Пелихом. В своем выступлении Пелих заявил, что в момент вынесения решения был полностью уверен в своей правоте, а убедило его в обратном только решение апелляционного суда.

Также мы писали о том, что суд продлил арест экс-главы Партии регионов Ефремова до 22 июня.