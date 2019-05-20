Инаугурация Владимира Зеленского. Онлайн-трансляция

На прошлой неделе Верховная Рада утвердила день вступления Владимира Зеленского в должность. Это понедельник, 20 мая. Начало в 10 утра.

Зе-команда сообщала о том, что инаугурация будет оригинальной и отличаться от прежних ритуалов.

Как уже рассказывала "Страна", новый президент сначала принесет присягу в парламенте. Потом будет представлен руководству вооруженных сил и примет участие в церемонии поднятия флага.

Затем Зеленский проведет ряд встреч с иностранными дипломатами в Мариинском дворце. После чего сразу поедет в свой кабинет на улице Банковой, где, впрочем, продолжит общаться с представителями зарубежных делегаций.

А вот от традиционного в таких случаях банкета у Зеленского решили отказаться, сославшись на то, что "в стране война".

"Страна ведет онлайн-репортаж с инаугурации нового президента.

Инаугурация Зеленского. Прямой эфир

9:09 Зеленского опередили. Нардеп Валерий Карпунцов влез на трибуну, положил руку на Пересопницкое евангелие и сфотографировался. Говорит, что ощутил некую энергию.

9:01 Металлоискатели установлены уже на входе в Мариинский парк. Для машин проезд закрыт, но депутатские авто пропускают до Крепостного переулка. Оттуда пешком. Очень много полиции и УДОшников. У некоторых, кстати, по два пистолета Ещё одна рамка установлена у памятника Ватутину - там собираются сторонники Зеленского.

8:59 На Google-картах обозначили участки, на которых сегодня перекрыли дороги из-за инаугурации. Кстати, именно поэтому Зе-команда настаивала на 19 мая: в воскресенье перекрытие дорог не было бы столь критичным для киевлян.

8:54 Вчера Владимир Зеленский репетировал инаугурацию. Учился правильно заходить в парламент. Больше фото - по ссылке.

8:49 Перед Верховной Радой уже собрались журналисты и сторонники нового президента.

Как по традиции проходит инаугурация

Торжественное мероприятие пошагово описано в законе Украины "О регламенте Верховной Рады".

Поэтому Зеленский может соригинальничать или до, или после, но эпатировать прямо в ходе мероприятия, отступая от законодательных рамок, у него вряд ли получится.

Что интересно, Зеленский уже некоторым образом проходил инаугурацию - такой эпизод есть в сериале "Слуга народа", где персонаж Зе Василий Голобородько стал президентом Украины. Теперь ему предстоит сделать это на самом деле.

Итак, торжественное заседание парламента открывает спикер (Андрей Парубий). Звучит гимн Украины.

Глава Верховной Рады должен предоставить слово главе ЦИК (Татьяне Слипачук), а она - озвучить результаты президентских выборов.

Затем слово получает глава Конституционного суда (новоизбранная Татьяна Шаптала). Она должна констатировать отсутствие обстоятельств, которые делают невозможным принесение присяги новоизбранным президентом. После этого судья должна пригласить на трибуну будущего главу государства и вручить ему текст присяги.

Приводим его в переводе на русский язык (зачитывать надо по-украински):

"Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".

Новоизбранный президент, положив руку на Конституцию, должен провозгласить присягу, подписать ее текст и передать председателю Конституционного суда. Судья объявляет, что глава государства вступил в должность и отдает ему бумагу с присягой обратно. Считается, что с этого момента президент официально вступил в должность.

Но кроме этой официальной процедуры есть и ряд особенностей церемонии, которые связаны не только с буквой закона, а и с традицией.

Артефакты инаугурации

Конституция, на которую кладет руку президент во время присяги, особенная. Это экземпляр, созданный в 2001 году, к 10-летию независимости Украины. Обложка книги сделана из кожи буйвола, украшена золотом и рубинами.

Всего на нее пошло полкилограмма золота. Она не покидает стены парламента, хранится в сейфе.

Кстати, в законе Украины, в котором описана процедура инаугурации, нет ни слова о Евангелии. Это связано с тем, что Украина, согласно Конституции, является светским государством. Соответственно, наличие Пересопницкого Евангелие на мероприятии и присяга на нем в том числе - не правило, а больше традиция.

После присяги глава ЦИК должна вручить президенту его удостоверение, а председатель Конституционного суда - официальные символы власти президента Украины. Таковых четыре: штандарт и знак президента Украины, гербовая печать и булава.

Флаг обрамлен золотой каймой и украшен золотой бахромой.

Знак президента - это медальон-подвеска, имеет форму орденской цепи, которая состоит из шести финифтевых медальонов и 12 декоративных звеньев.

Гербовая печать изготовлена из лабрадорита и увенчана золотой орнаментированной верхушкой.

Булава выполнена из позолоченного серебра. Ее рукоятка и верхушка украшены драгоценными камнями.

Затем президент Украины должен произнести речь - обратиться к украинскому народу. Это он обязан сделать по закону. Текст обращения - в любой форме, продолжительность - тоже любая.

В завершении вновь звучит гимн Украины.

В законе отмечается, что, помимо народных депутатов, в зале заседаний могут присутствовать другие гости. Их списки спикер Верховной Рады обязан согласовать с новоизбранным президентом и главой Конституционного суда. То есть гостями будут те, кого захочет видеть Владимир Зеленский.

Впрочем, судя по тому, как депутаты назначили дату инаугурации - без согласования с новоизбранным президентом, как того требует закон - то и здесь могут обойтись без его мнения.

Также отмечается, что в этот день парламент не имеет права обсуждать или рассматривать какие-либо законопроекты. У народных депутатов, как и у президента, после инаугурации начинается свободная программа.